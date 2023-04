“Falsa residenza per avere il reddito di cittadinanza”, prosciolto perché irreperibile

Il gup del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un 32enneoriginario della Romania, ma residente tra Ravanusa e Canicattì. L’uomo, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, era accusato di aver attestato falsamente di aver avuto la residenza in Italia per dieci anni, di cui due consecutivi. La circostanza è una delle basi per chiedere e ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza. L’imputato, in realtà risiedeva in Italia da poco più di un mese, e adesso è irreperibile. Con la riforma Cartabia, infatti, per gli imputati irreperibili è previsto il non luogo a procedere che può essere revocato qualora l’uomo venisse rintracciato.