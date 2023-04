Siracusa capitale estiva della moda, dopo D&G arriva Fendi

Indossa gli abiti di una capitale della moda Siracusa. Se l’estate 2022 è stata griffata da Dolce&Gabbana, con due sfilate da sogno, una nella suggestiva piazza Duomo, riconosciuta come tra le più belle al mondo, l’altra nel borgo marinaro di Marzamemi, quella che sta per arrivare sarà firmata da Fendi.

The “World of Fendi” in Ortigia

La prestigiosa casa di moda ha scelto Siracusa per la sua tappa “The World of Fendi” per presentare i suoi ambitissimi abiti ed altri prodotti di super lusso. Non ci sono, però, indicazioni chiare in che modo sarà organizzato l’evento, di certo, come location, sarà scelta Ortigia, il gioiello di Siracusa, che, da anni ormai, è al centro non solo di eventi di moda ma anche di campagne pubblicitarie, senza dimenticare che è stata set cinematografico per il film Malena girato tra settembre ed ottobre del 1999 dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore.

Attesa per i Vip

Lo stesso Tornatore, un anno fa, è stato tra gli ospiti internazionali di Dolce&Gabbana, insieme ad altre star del cinema come Sharon Stone ed Helen Mirren. In merito alle presenze dei Vip, bocche cucite anche qui da parte della casa di moda, ma è probabile che ne arriveranno tanti.