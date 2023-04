Spaccio di eroina tra Favara e Canicattì, 9 imputati scelgono l’abbreviato

Entra nel vivo l’udienza preliminare scaturita da un’inchiesta su un vasto traffico di eroina tra Favara e Canicattì. La procura di Agrigento, guidata dal facente funzioni Salvatore Vella, ha chiesto il rinvio a giudizio di venti persone. Tra loro in nove hanno chiesto l’ammissione al rito abbreviato che, in caso di condanna, permette uno “sconto” di un terzo della pena; un altro imputato ha invece chiesto di patteggiare mentre altri dieci optano per il rito ordinario. A decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, il prossimo 21 giugno, è il gup Micaela Raimondo

Sono circa 80 le cessioni di ovuli di eroina portate alla luce dalle indagini. La maggior parte degli episodi contestati sono avvenuti tra novembre e dicembre 2017.Nel collegio difensivo gli avvocati: Calogero Lo Giudice, Federica Cassia, Junio Celesti, Angelo Asaro, Salvatore Cusumano, Rossana Avanzato, Calogero Meli, Salvatore Bruccoleri, Carmelo Adamo, Francesco Sant’Angelo, Antonella Carlino.