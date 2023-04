Canicattì, minaccia poliziotti e ferisce agente con le forbici: arrestato

Si scaglia contro i poliziotti che stavano procedendo ad un controllo nella sua abitazione e armato di forbici ferisce, per fortuna non gravemente, un agente. È successo ieri sera a Canicattì dove la polizia ha arrestato un pregiudicato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del locale commissariato si erano recati presso il domicilio dell’uomo per alcuni accertamenti non trovandolo in casa. Al suo arrivo la situazione è degenerata con gli animi che si sono accesi.

L’uomo ha prima minacciato gli agenti e poi, armato di forbici, si è scagliato contro uno di loro ferendolo. Il poliziotto ha riportato alcune ferite ed è stato medicato all’ospedale Barone Lombardo. Per il pregiudicato, invece, è scattato l’arresto.