Canicattì, spariscono 500 euro dalla carta: videocamere incastrano una ragazza

Spiacevole disavventura per un cinquantottenne di Canicattì che si è visto polverizzare ben cinquecento euro dalla sua carta di credito. Una vicenda alquanto strana. L’uomo ha notato il movimento in uscita dalla sua carta pur avendola avuta sempre in possesso.

Il canicattinese ha così denunciato l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato e, ricostruendo data e orario del prelievo, si è scoperto che in effetti qualcuno si è presentato allo sportello Atm di via Carlo Alberto e ha prelevato 500 euro. Si tratta di una misteriosa ragazza, giunta davanti al bancomat con una Fiat Punto.

A riprenderla le telecamere di sicurezza. L’uomo ha dichiarato agli agenti di non conoscere l’identità della giovane. Al via le indagini per risalire alla ragazza e capire come abbia fatto a prelevare 500 euro da una carta intestata ad un’altra persona.