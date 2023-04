Canicattì, danneggiata auto di impiegato: indagini in in corso

Si indaga sul danneggiamento di una Mercedes di proprietà di un impiegato di quarantacinque anni di Canicattì. Il veicolo era parcheggiato sotto casa dell’uomo. Qualcuno, utilizzando un oggetto appuntito, si è accanito sulla carrozzeria provocando ingenti danni.

A fare la scoperta è stato il proprietario del mezzo una volta sceso in strada per riprenderlo. All’impiegato non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alla polizia. Non è chiaro se alla base del gesto ci sia un avvertimento mirato oppure l’azione di un vandalo solitario.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento al momento contro ignoti. Al via le indagini per risalire al responsabile. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere.