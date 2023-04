Canicattì, le svaligiano casa mentre è al lavoro

Ladri in azione a Canicattì. I malviventi hanno approfittato dell’assenza della proprietaria, una cinquantaduenne del posto, per fare irruzione in un appartamento in via Aurelio Saffi dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso. Una volta dentro i balordi hanno rubato mille euro in contanti e la carta di credito della donna.

Quest’ultima si è accorta del furto proprio perchè, mentre si trovava al lavoro, le sono arrivati ben otto messaggi sul cellulare di addebiti per acquisti effettuati. Al suo rientro in casa ha anche trovato la porta forzata e l’abitazione a soqquadro. La cinquantaduenne ha così denunciato l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato. Al via ormai da giorni le indagini per risalire ai responsabili.