Agrigento, maltrattamenti e lesioni alla compagna incinta: assolto

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un tunisino residente nella Città dei templi, dalle accuse di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna all’epoca dei fatti incinta.

Il tribunale, accogliendo la richiesta dell’avvocato Salvatore Broccio, ha assolto l’imputato per “non avere commesso il fatto” e, per il secondo capo di imputazione, “per improcedibilità per mancanza di querela di parte”. La vicenda risale a qualche anno fa all’interno di una comunità per migranti nel quartiere di Villaggio Mosè.

L’uomo era finito a processo in seguito ad alcune testimonianze che raccontavano di presunti maltrattamenti ai danni della compagna incinta. La procura di Agrigento aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a due anni di reclusione. Nel corso del dibattimento è emerso che nessuno dei testimoni aveva realmente assistito ai maltrattamenti e che, in ogni caso, mancava la querela di parte della donna per poter procedere a carico dell’imputato.