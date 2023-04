Agrigento, denunciato il ladro seriale dei distributori automatici

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno individuato e denunciato il ladro seriale che negli ultimi mesi ha scassinato diversi distributori automatici di bevande e snack in città. Si tratta di un ventiduenne disoccupato agrigentino adesso deferito per i reati di furto e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.

Gli agenti di polizia lo hanno sorpreso la scorsa notte nei pressi di via Atenea. Il giovane aveva appena messo a segno un altro colpo e si stava preparando all’ennesimo. I poliziotti lo hanno pizzicato ancora con gli attrezzi e le monetine in tasca. Adesso sono in corso indagini per fare luce su almeno dieci simili furti avvenuti ad Agrigento tra la fine del 2022 e l’inizio dell’anno nuovo.