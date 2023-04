Lampedusa, ok dal Governo ad una nave in più per trasferire migranti

Un collegamento marittimo in più, rispetto al traghetto di linea, per garantire il trasferimento stimato di almeno 400 migranti al giorno da Lampedusa a un porto della Sicilia meridionale, per un totale di 2800 persone a settimana e che comporti un onere totale di 8.820.000 euro per il 2023. E’ quanto prevede un emendamento al decreto migranti proposto dal governo e depositato al Senato. In sostanza, “per assicurare adeguati livelli di accoglienza” negli hotspot – si legge nell’emendamento – il ministero dell’Interno è autorizzato a stipulare contratti con aziende di trasporto marittimo, in deroga alle norme sui contratti pubblici.