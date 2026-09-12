Caritas “”Tonino Bello”” e Pro Loco di Campobello di Licata su mobilitano per gli alunni non abbienti.

“”Un piccolo gesto puo’ fare una grande differenza””, il motto.

In occasione dell’inizio della scuola, si promuove una raccolta di materiale scolastico nuovo o in buone condizioni, destinato ai bambini e alle famiglie che si trovano in difficoltà.

Si possono donare: zaini, quaderni, penne, matite e colori, astucci e libri scolastici. L’iniziativa il 13 Settembre, dalle 10 alle ore 11:30 e dalle 18 alle ore 19,30, presso la Chiesa Besta Maria Vergine di Lourdes, a Campobello di Licata.

“”Perché ogni bambino dovrebbe poter iniziare la scuola con tutto ciò di cui ha bisogno… e soprattutto con un sorriso.

Un piccolo gesto, un grande aiuto. Dona ciò che puoi. Condividi l’iniziativa. Aiutaci a far arrivare questo messaggio a più persone possibile”‘””.

Giovanni Blanda