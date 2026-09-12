Il Comune ricorda:
gli studenti residenti nel Comune, frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari o inferiore a euro 15.000 (in corso di validità) che possono presentare richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di testo anche per l’anno scolastico 2026/2027. La richiesta di contributo sottoscritta dal genitore o avente rappresentanza legale dello studente deve essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 16 Ottobre 2026 esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di testo
Il Comune ricorda: