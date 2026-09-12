Edificante iniziativa del Lions Club Ravanusa-Campobello di Licata.

“”Ci sono gesti che valgono molto più di ciò che si dona!””. E’ lo slogan lionistico.

Il Presidente e i Soci del Lions Club Ravanusa-Campobello consegnano materiale scolastico all’I.C. Manzoni di Ravanusa, destinato ai bambini meno abbienti.

Quaderni, colori, penne e strumenti per la scuola possono sembrare piccole cose…ma per un bambino possono significare un sorriso, una possibilità, la sensazione di non essere solo.

Perché la solidarietà è anche questo, tendere una mano, abbattere le differenze e fare in modo che nessun bambino debba rinunciare a sognare per la propria condizione economica.

“”Ogni bambino – esclama il Lions Club – ha diritto di imparare, di crescere, di esprimere il proprio talento e di guardare al futuro con fiducia.

E se possiamo contribuire, anche con un piccolo gesto, a rendere quel futuro un po’ più luminoso, allora ne vale davvero la pena.

Perché ogni bambino merita gli strumenti per costruire il proprio futuro!””.

“”Insieme, per esserci. Insieme, per donare. Insieme, per non lasciare indietro nessuno. We Serve!””, conclude il Lions Club.

Giovanni Bland