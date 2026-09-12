Non è ancora chiaro se chi ha agito lo ha fatto per rubare qualcosa o soltanto per il puro scopo di devastare ogni cosa. Certo è, invece, il danno provocato ai locali del Comune di Aragona che ospitano i servizi sociali e l’ex guardia medica in via De Nicola. Ignoti malviventi sono entrati in azione tra martedì e mercoledì danneggiando arresti e mettendo a soqquadro i locali. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Giuseppe Pendolino. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.
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