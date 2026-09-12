La sezione del Partito democratico di Campobello di Licata interviene sul Consiglio comunale, convocato per il 14 prossimo. “”Il consiglio comunale – scrivono i Dem – è la casa di tutti i cittadini e merita modalità di informazione chiare, imparziali e stabilite da regole comuni””.
“”Negli ultimi tempi – scrive ancora il PD in un nota – le sedute consiliari sono state riprese e diffuse attraverso canali non istituzionali. Ciò ha posto l’esigenza di definire una disciplina certa, capace di garantire trasparenza, correttezza delle riprese, tutela dei dati personali e pari visibilità a tutte le componenti del Consiglio, maggioranza e opposizione.
Come Partito Democratico abbiamo ritenuto necessario intervenire””.il PD si dilunga: “”
attraverso il nostro consigliere comunale Antonio Pitruzzella, abbiamo chiesto formalmente al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale di verificare le modalità delle riprese e di definire un quadro regolamentare. Abbiamo inoltre depositato una mozione per l’approvazione di un regolamento e per l’istituzione di un Archivio Digitale Istituzionale permanente sul sito del Comune.
Registriamo con favore che sul sito istituzionale dell’Ente è stato attivato un collegamento a un canale YouTube ufficiale destinato alla diffusione delle sedute””.
“”È un primo passo positivo verso una comunicazione più ordinata, accessibile e istituzionale. Ora è importante che tale percorso venga completato con regole trasparenti e uguali per tutti, affinché le registrazioni delle sedute costituiscano un servizio stabile per i cittadini e una memoria pubblica della vita amministrativa del Comune””.
In dem invitano a partecipare al prossimo Consiglio Comunale, in programma lunedì 14 settembre, alle ore 19:30, nel corso del quale sarà discussa la nostra mozione sulla regolamentazione delle riprese e sulla creazione dell’archivio digitale istituzionale.
“”La trasparenza si rafforza con regole chiare, strumenti pubblici e rispetto per tutte le voci del Consiglio””.
GIOVANNI BLANDA
La sezione del Partito democratico di Campobello di Licata interviene sul Consiglio comunale
La sezione del Partito democratico di Campobello di Licata interviene sul Consiglio comunale, convocato per il 14 prossimo. “”Il consiglio comunale – scrivono i Dem – è la casa di tutti i cittadini e merita modalità di informazione chiare, imparziali e stabilite da regole comuni””.