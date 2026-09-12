La sezione del Partito democratico di Campobello di Licata interviene sul Consiglio comunale, convocato per il 14 prossimo. “”Il consiglio comunale – scrivono i Dem – è la casa di tutti i cittadini e merita modalità di informazione chiare, imparziali e stabilite da regole comuni””.

“”Negli ultimi tempi – scrive ancora il PD in un nota – le sedute consiliari sono state riprese e diffuse attraverso canali non istituzionali. Ciò ha posto l’esigenza di definire una disciplina certa, capace di garantire trasparenza, correttezza delle riprese, tutela dei dati personali e pari visibilità a tutte le componenti del Consiglio, maggioranza e opposizione.

Come Partito Democratico abbiamo ritenuto necessario intervenire””.il PD si dilunga: “”

attraverso il nostro consigliere comunale Antonio Pitruzzella, abbiamo chiesto formalmente al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale di verificare le modalità delle riprese e di definire un quadro regolamentare. Abbiamo inoltre depositato una mozione per l’approvazione di un regolamento e per l’istituzione di un Archivio Digitale Istituzionale permanente sul sito del Comune.

Registriamo con favore che sul sito istituzionale dell’Ente è stato attivato un collegamento a un canale YouTube ufficiale destinato alla diffusione delle sedute””.

“”È un primo passo positivo verso una comunicazione più ordinata, accessibile e istituzionale. Ora è importante che tale percorso venga completato con regole trasparenti e uguali per tutti, affinché le registrazioni delle sedute costituiscano un servizio stabile per i cittadini e una memoria pubblica della vita amministrativa del Comune””.

In dem invitano a partecipare al prossimo Consiglio Comunale, in programma lunedì 14 settembre, alle ore 19:30, nel corso del quale sarà discussa la nostra mozione sulla regolamentazione delle riprese e sulla creazione dell’archivio digitale istituzionale.

“”La trasparenza si rafforza con regole chiare, strumenti pubblici e rispetto per tutte le voci del Consiglio””.

GIOVANNI BLANDA