Si avvicina alla ex moglie e suona il braccialetto, arrestato 50enne

Non appena si è avvicinato alla ex moglie, è suonato il braccialetto elettronico che aveva addosso. Poco dopo, sono piombati i carabinieri di Carlentini, nel Siracusano, che hanno bloccato l’uomo, 50 anni, arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, come disposto dal Tribunale di Siracusa.

Il braccialetto elettronico per ex marito stalker

Secondo quanto previsto dalla misura cautelare, a cui era sottoposto, sarebbe dovuto stare ad una distanza non inferiore ai 300 metri dalla donna, inoltre gli era stato imposto il braccialetto elettronico. Nonostante questi obblighi, il 50enne non avrebbe resistito alla tentazione di raggiungere la vittima che si trovava ad Agnone Bagni, nel territorio di Augusta.

50enne sotto casa della ex moglie

A quel punto, i carabinieri, a cui è arrivata la segnalazione del braccialetto, si sono recati in prossimità della casa della donna dove c’era l’ex marito, tratto in arresto. “In considerazione che la misura fino a quel momento adottata non si è dimostrata sufficiente, il Tribunale di Siracusa ha disposto per l’uomo la traduzione presso la Casa circondariale di Cavadonna” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.