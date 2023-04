Mancato mantenimento di ex moglie e figli, assolto dal Tribunale

Il giudice monocratico del Tribunale di Siracusa ha assolto un 45 anni di Canicattini Bagni, nel Siracusano, finito sotto processo con l’accusa di sottrazione degli obblighi di assistenza nei confronti della ex moglie e dei due figli minorenni.

Mancato versamento di 600 euro mensili

In sostanza, secondo la tesi della Procura, l’uomo non avrebbe versato la somma di 600 euro mensili, come disposto dal Tribunale civile di Siracusa. Il giudice ha accolto la tesi della difesa dell’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Piccione, per cui “il mancato versamento dell’assegno di mantenimento era dipeso da una condizione di assoluta impossibilità ad adempiere, stante la condizione di disoccupazione dell’imputato”