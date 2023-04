A Canicattì si presenta la “Staffetta della legalità”

Sarà presentata a Canicattì, sabato 22 Aprile alle ore 10 presso il Palazzo di Città, la “Staffetta della legalità“. L’iniziativa nata da un’idea di Pietro Bennici è stata condivisa dall’Associazione per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia e dall’Associazione Amici del giudice Rosario Angelo Livatino, che ha lo scopo di mantenere viva una luce sul giudice Livatino, il giudice Saetta e il figlio Stefano e per tale occasione verranno consegnati all’Amministrazione comunale tre tabelloni raffiguranti i tre martiri di mafia che verranno affissi nei due principali ingressi della città. “Lo scopo della manifestazione è quello di narrare a chi viene per la prima volta a Canicattì la nostra terra, siamo il paese più bello del mondo che purtroppo ogni giorno è costretto a fare i conti con una grave malattia chiamata “Mafia”. Voglio far rivivere la memoria dei nostri martiri affinché il loro sacrificio possa non essere dimenticato”, dichiara Pietro Bennici. Alla presentazione, oltre al sindaco Vincenzo Corbo, le istituzioni civili, militari e religiose, interverrà Andrea Piazza fratello di Emanuale Piazza l’agente dei servizi segreti ucciso da Cosa nostra. Da Canicatti la staffetta passerà a Favara.