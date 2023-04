Dopo la pandemia torna in piena attività la banda musicale “F. Malluzzo” di Canicattì

L’emergenza pandemica dovuta alla diffusione del Covid-19 ha costretto la banda musicale “F. Malluzzo” di Canicattì ad un lungo periodo di inattività. Il settore musicale in generale è stato duramente colpito dalla pandemia perché per definizione si svolge in assembramento ma finalmente il quadro sconfortante degli ultimi tre anni è ormai solo un ricordo.

Le attività della banda sono infatti da tempo riprese e vanno avanti oggi a pieno ritmo.

Molti i progetti in cantiere con impegni che riprendono all’insegna della tradizione con lo spirito di amicizia che ha sempre contraddistinto il gruppo guidato dal Maestro Lorenzo Curto Pelle e presieduto da Giuseppe Avanzato.

Dopo gli ultimi importanti appuntamenti legati ai riti della Settimana Santa, che hanno visto la presenza della banda musicale sia a Canicattì che a Naro, i musicisti si stanno alacremente preparando per i prossimi appuntamenti del mese di Maggio ma prima saranno impegnati in una trasferta che li porterà fino a Malta per partecipare all’importante evento culturale dal titolo “Naxxar-Canicattì: Grapes and wheat as music and crafts”, che si svolgerà il 21 e 22 Aprile 2023.

Sono quindi riprese con regolarità le prove e i percorsi di studio che si tengono presso la sede della banda in contrada Carlino.

A questo proposito si invitano tutti coloro che vorrebbero intraprendere lo studio di uno strumento musicale a prendere contatti con i responsabili dell’Associazione musicale “F. Malluzzo”.