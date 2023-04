Canicattì, successo di pubblico a Malta per la banda “Malluzzo”

Ha riscosso grande successo di pubblico il concerto di chiusura del progetto di gemellaggio “European Town Twinning” tra In-Naxxar e Canicattì eseguito dalla banda musicale “F. Malluzzo” sabato 22 Aprile nella splendida cornice della Chiesa Madre di Naxxar.

Una trasferta che non poteva concludersi meglio per la banda, diretta dal Maestro Lorenzo Curto Pelle e presieduta da Giuseppe Avanzato, invitata dall’amministrazione maltese a trascorrere due intense giornate all’insegna della buona musica e del buon cibo in un’atmosfera di gioia e di festa tipica delle grandi occasioni.

La cerimonia di apertura del progetto si è svolta venerdì sera con una maestosa sfilata delle due bande locali e della banda siciliana ospite che hanno suonato diverse marce per le strette strade di Naxxar, dalla Chiesa della Natività di Maria fino alla suggestiva piazza del Mulino a Vento di Tal-Ghaqba, dimostrando che la musica è un elemento di comunicazione istituzionale e sociale in grado di aggregare culture, lingue e generazioni diverse.

Particolarmente significativo e toccante il momento dell’esecuzione dei due Inni Nazionali Maltese ed Italiano ed interessante il seminario sul ruolo del direttore d’orchestra Giuseppe Monterosso, nato a Canicattì e trasferitosi dal 1911 al 1922 a Malta per dirigere prestigiose bande.

Ma il momento più coinvolgente è senza dubbio stato il concerto finale della banda ospite che ha fatto sognare gli spettatori sulle note di brani intramontabili come la trascrizione per banda di My Way di Frank Sinatra, la colonna sonora del film La vita è bella di Nicola Piovani, vari brani senza tempo del repertorio del maestro Ennio Morricone ed infine Le Premier Amour del Maestro canicattinese Giuseppe Monterosso.

Numerosi gli attestati di ringraziamento e compiacimento pervenuti alla banda per la raffinata e piacevole serata di pregevole valore artistico musicale e per il ricco programma presentato che è stato apprezzato da tutta la platea.

Il Maestro, il Presidente e tutti i componenti della banda “F. Malluzzo” di Canicattì, dal canto loro, si sono complimentati con il sindaco di Naxxar, Anne Marie Muscat Fenech Adam, con l’amministrazione e con tutti gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento e hanno ringraziato tutti per la calorosa accoglienza ricevuta.