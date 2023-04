“Il riciclo della plastica diventa scuola”: Kiwanis e Unicef insieme per costruire scuole in Costa d’Avorio

Il club Kiwanis Parnaso, che fa parte del Kiwanis, grande organizzazione mondiale senza scopo di lucro la cui missione è quella di migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni, ha organizzato, ieri 27 aprile, un incontro in presenza e online per gli alunni delle classi delle scuole secondarie di primo grado della città, su un progetto che il Kiwanis Distretto Italia San Marino porta avanti da alcuni anni affiancando l’Unicef, “Il riciclo della plastica diventa scuola”, che mira sia a sensibilizzare al riciclo e quindi al rispetto per l’ambiente, sia alla costruzione di scuole in Costa d’Avorio, utilizzando mattoni che appunto vengono ricavati dalla plastica riciclata.

L’evento si è svolto in presenza presso l’Istituto Comprensivo “M. Rapisardi”, plesso Pirandello, on line per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Verga “.

Dopo i saluti della Presidente del club, Rosalba Fiduccia, che ha anche illustrato brevemente gli scopi del Kiwanis e il tema dell’incontro, ha relazionato da remoto il Chair del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Arch. Antonio Amodeo, e sono intervenuti il Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Salvatore Chianello e il Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia, C. Alessandro Mauceri.

Gli alunni hanno seguito con curiosità e interesse e hanno partecipato attivamente al progetto, dando il loro contributo con l’acquisto del segnalibro, la cui vendita è finalizzata ad una raccolta di fondi che il Kiwanis invierà all’Unicef, per la costruzione di scuole in paesi dove ancora oggi il diritto all’istruzione è negato a molti bambini.

Il club Parnaso ringrazia le dirigenti dei due istituti per la vicinanza al Kiwanis e tutti gli alunni per la sensibilità dimostrata.