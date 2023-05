Canicattì: rubati gioielli, soldi e orologi da casa di imprenditore: 40mila euro il bottino

Maxi furto in un’abitazione di Canicattì di proprietà di un imprenditore cinquantacinquenne. I ladri sono riusciti ad entrare in casa dell’uomo e rubare 8.500 euro in contanti, ben 14 orologi di marca, monili in oro e anche una pistola con munizioni e una divisa di guardia zoofila. A fare la scoperta è stato il proprietario una volta fatto ritorno in casa. L’uomo si è recato dai carabinieri e ha denunciato l’accaduto. Il bottino, secondo una prima stima ancora da confermare, ammonterebbe a circa 40 mila euro. Il danno non è coperto da assicurazione. Indagini per risalire all’identità dei responsabili.