Successoper la notte nazionale del liceo classico al liceo “Ugo Foscolo” di Canicattì

Un grande successo ieri la notte nazionale del liceo classico al liceo “Ugo Foscolo” di Canicattì. La serata , aperta con la lettura del messaggio del prof Schembra, ideatore di questo appuntamento che vede impegnati in rete tutti i licei classici da nord a sud , ha visto i nostri alunni ed alunne alternarsi in momenti di lettura di brani classici , riflessioni sulla nostra cultura della magna Grecia, anche attraverso la gastronomia , presentazioni di video sull’influsso della lingua greca sul dialetto , riflessioni sulla guerra alla luce della saggezza classica. Ospite d’onore della serata, il dott. Salvatore Nocera Bracco, medicartista che ha dedicato la sua ricerca artistico-esistenziale al tema dell’identità della nostra terra. Quest’anno, infatti, il tema, scelto per questa serata dedicata al liceo classico , è la Sicilia.

La kermesse è culminata con il saggio teatrale “Si cunta e s’arricunta”targato 2023 , per la regia della prof.ssa Carla Carafa, che con la sua creatività e forte passione, è riuscita a coinvolgere e trasferire a tutti gli alunni ed alunne l’amore per il teatro. Dice la regista , che ci ha regalato alcune note sull’opera : “Sostengo tutti coloro che con spirito amatoriale raccontano in maniera schietta e genuina i testi che rievocano la vita dei nostri avi; un teatro popolare dialettale che incontra il favore del grande pubblico, non solo per la comicità tipica di questi, ma anche e soprattutto per quello che di più vero e di più autentico dipingono della nostra terra.

Il saggio si è svolto attraverso diverse pièce, rivolte alla riscoperta del mondo prevalentemente povero dei contadini nelle quali la figura del ricco padrone, debole e prigioniero delle sue terre, ma prepotente per la sua ricchezze , emerge imponente e i contadini stanchi dopo giornate di lavoro, si accontentano di piccole cose, come il raccontarsi di ricordi, passioni indicibili, veri e propri gossip di una volta, e poi privazioni quotidiane e amarezze lungamente soffocate.

La regista , sostenuta dalla dirigente scolastica dott.ssa Rossana Virciglio , ha avuto come obiettivo di far si che gli alunni ed alunne , protagonisti del racconto, potessero riacquisire il nostro dialetto, e anche la pienezza dimenticata di quei valori culturali che rendono giustizia ai nostri avi, per la loro vita sofferta in una terra ricca di tradizioni e contraddizioni.

La seconda parte del saggio, invece , è stata dedicata ad un argomento prettamente letterario: il Ciclope, famoso dramma satiresco di Euripide, tradotto in dialetto, “U Ciclopu “a cura dei proff. Carla Carafa e Riccardo La Vecchia e del nostro alunno Enrico lo Bue. Il tutto, davanti ad una coloratissima e plastica scenografia, curata dalla prof.ssa Ilenia Marchese Ragona.

Non ci resta che applaudire questi nostri bravi studenti e studentesse che, con passione e impegno, si sono cimentati nel racconto di una terra agreste, quale era quella della Sicilia di un tempo.