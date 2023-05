Canicattì, evade dagli arresti domiciliari: denunciato

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno rintracciato e denunciato un uomo del posto per evasione dagli arresti domiciliari. L’indagato, secondo quanto ricostruito, si sarebbe tolto il braccialetto elettronico allontanandosi dall’abitazione in cui si trovava ristretto in regime domiciliare. A individuare e fermare l’uomo sono stati gli agenti della sezione Volanti del locale commissariato. Dopo le formalità di rito il soggetto è stato riaccompagnato presso la sua abitazione.