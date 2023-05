Fausto Leali in concerto a Canicattì accompagnato dalla Sicily Symphony Orchestra

È previsto per il 27 maggio alle 21:00, al teatro Odeon di Canicattì, il grande appuntamento con il concerto di Fausto Leali accompagnato dalla Sicily Symphony Orchestra diretta dal M° Luigi Sferlazza. L’evento, promosso dall’Orchestra filarmonica di Canicattì, vedrà il ritorno in provincia di Agrigento di uno dei più longevi e produttivi cantautori del panorama musicale italiano.

Fausto Leali, quasi alla soglia degli 80 anni ha alle spalle 60 anni di carriera ma è sempre in attività e prosegue a esibirsi in svariati live. Durante la serata si esibirà insieme all’Orchestra ripronendo alcuni dei suoi più grandi successi come “A chi” (1967), “Io camminerò” (1976), “Io amo” (1987), “Mi manchi” (1988) e “Ti lascerò” (1989).

I Biglietti sono disponibili in prevendita, con prezzi a partire da 19 euro, presso “Music Shop” di Salvo Caruso (0922 855339).