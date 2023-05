Lampedusa, al via la sesta edizione del Festival del Turismo

Sono iniziati i preparativi per l’evento dedicato agli operatori del settore turistico di Lampedusa e Linosa in programma venerdì 12 maggio dalle ore 09:30 alle ore 13:30 presso l’aula conferenze dell’aeroporto di Lampedusa.

Si tratta di un evento B2B di networking e formazione riservato agli operatori dell’ospitalità, i fornitori di servizi turistici, attività ed esperienze. La mission è quella di migliorare la qualità dell’informazione turistica ed ampliare l’offerta di attività ed esperienze disponibili ai visitatori delle due isole.

Oltre ai momenti di networking sono previsti gli interventi istituzionali del Sindaco di Lampedusa e Linosa Dott. Filippo Mannino, del Presidente del Consiglio Giacomo Mercurio, del Direttore Generale Dott. Giovanni Amico e dell’Operational Service Manager Ing. Biagio Picarella in rappresentanza dell’AST Aeroservizi SpA società di gestione dell’aeroporto di Lampedusa. Ci sarà anche un seminario gratuito sulla normativa turistica ed in particolare sul nuovo Codice Identificativo Regionale (CIR), Alloggiati Web, Turistat, il Contratto di Locazione Turistica, il Gestionale e Channel Manager a cura di Fabio Alba dell’Associazione Strutture Extralberghiere e Locazione Turistica Sicilia.

Le dichiarazioni:

Sindaco di Lampedusa e Linosa Dott. Filippo Mannino «accogliamo positivamente la scelta di organizzare a Lampedusa un evento a beneficio di tutti gli operatori del settore turistico. Ho sempre sostenuto l’importanza di fare rete tra istituzioni, associazioni e attività economiche.»

Presidente A.S.E. Sicilia Fabio Alba «da anni portiamo avanti il concetto di Destination Management, ovvero la gestione coordinata delle attrazioni e attrattive di una destinazione turistica in partnership pubblico/privata.

Grazie a questo evento, diamo l’opportunità di fare rete a chi fa ospitalità e a chi offre servizi turistici. In questo modo è possibile condividere informazioni sulle attività e sulle esperienze per poi passarle ai turisti che visitano il nostro territorio.

Già da tempo i dati ci confermano che le destinazioni turistiche preferite sono quelle che offrono attività ed esperienze che raccontano la storia, le tradizioni e la cultura di un luogo. In altre parole turismo esperienziale.

Bisogna creare le condizioni per un’accoglienza ottimale, non basta portare passeggeri…. Il Festival del Turismo va proprio verso questa direzione! Creare una rete virtuosa tra gli stakeholder del turismo locale per offrire un prodotto coordinato e di qualità e una gestione che segue i principi delle D.M.O. Destination Management Organization.»

PROGRAMMA venerdì 12 maggio 2023

ore 09:30 Apertura lavori

-Sindaco di Lampedusa e Linosa -Presidente del Consiglio

-Direttore Generale ST Aeroservizi S.p.A -Operation Manager AST Aeroservizi S.p.A -Presidente A.S.E. Sicilia

ore 10:30 Networking

-B2B tra operatori dell’ospitalità e fornitori di servizi, esperienze e attività

ore 12:30 Seminario

-CIR, alloggiati web, ISTAT, contratto di locazione turistica, DAC7, gestionale e channel manager per semplificare la gestione (Associazione Strutture Extralberghiere e Locazione Turistica Sicilia)