Assemblea dei soci di Banca San Francesco: rinnovo delle cariche e approvazione bilancio con oltre 4 milioni di utile netto

Il consiglio di amministrazione della Banca San Francesco di Canicattì – Gruppo BCC Iccrea, ha presentato i risultati dell’esercizio 2022 ai soci riuniti in assemblea domenica 7 maggio, presso il “Pala Saetta-Livatino”. I soci dell’Istituto, hanno approvato all’unanimità il Bilancio 2022 e rinnovato tutti gli organi sociali. Il bilancio dell’Istituto di Credito ha evidenziato un utile netto di oltre 4 milioni di euro e un patrimonio netto in crescita del 25,5% rispetto all’anno precedente.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente uscente Cav. Vincenzo Di Giacomo per la corposa partecipazione dei soci ai lavori assembleari e per gli spunti forniti dagli interventi degli stessi e ciò a riprova del sentimento di vicinanza e attaccamento della base sociale alla vita della Banca. Il costante e prezioso supporto della Capogruppo BCC Iccrea e la qualificata attività realizzata dalle risorse della Banca hanno consentito all’istituto di traguardare gli obbiettivi pianificati nel triennio.

“Banca San Francesco si conferma una Banca solida che ha saputo creare valore economico”, afferma il Direttore Generale Vincenzo Racalbuto, “I progetti della Banca per l’immediato e per il prossimo futuro si muoveranno lungo le direttrici dell’innovazione, della sostenibilità e del coinvolgimento dei giovani. Oggi la Banca punta sempre più al rinnovamento del rapporto con il territorio e ciò mediante azioni sinergiche con l’associazionismo e gli enti del Terzo Settore per lo sviluppo anche dei temi ESG ‘Environmental (ambiente), Social (società) e Governance’. Nel 2022 la Banca ha confermato supporto e attenzione alle numerose iniziative in ambito sociale, sportivo, sanitario, culturale e del Terzo Settore realizzate nel territorio, in risposta ai bisogni delle comunità locali e del loro sviluppo futuro. Per il triennio 2023-2025 particolare attenzione sarà data alla valorizzazione del capitale umano interno, pilastro fondamentale sul quale innestare un percorso strutturato di formazione e specializzazione finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi da offrire ai soci e alla clientela”.

Nel corso dell’Assemblea si è proceduto al rinnovo degli Organi Sociali per il triennio 2023-2025. Per il Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti: Angela Maria Acquista, Maria Aprile, Marcello D’Aiello, Salvatore Lodico, Massimo Marchese Ragona, Giovanni Puntarello e Agata Sacheli. Per il Collegio Sindacale sono stati eletti: Vincenzo Montone (Presidente), Carolina Cucurullo e Carmelo Di Caro Catarratto (Sindaci Effettivi), Leonardo Corbo e Maria Filippina Provenzani (Sindaci Supplenti).