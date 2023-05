Trasporti, stop rincari collegamenti Sicilia-Isole Minori

Il sindaco dell’isola di Favignana (Trapani) Francesco Forgione esprime apprezzamento per la decisione della società Siremar di sospendere i preannunciati aumenti delle tariffe. “È un importante risultato, ma anche questo dimostra che con la Regione Siciliana bisogna vigilare, giorno per giorno, su tutti gli atti che si compiono e sul rispetto degli impegni assunti”, afferma. Subito dopo l’annuncio dei rincari da parte di Siremar, Forgione si era attivato scrivendo, insieme con i colleghi delle altre isole minori, al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per chiedere il blocco dell’aumento delle tariffe. Nel corso della riunione convocata a Palermo, l’assessorato alle Infrastrutture e trasporti della Regione “si è impegnato – dice Forgione – a trovare, in tempi brevi, una soluzione alternativa. Sulla base di tali assicurazioni la società Siremar ha deciso di sospendere i preannunciati rincari. La compagnia si è inoltre impegnata, su sollecitazione dei sindaci, ad accelerare l’iter per l’applicazione delle gratuità e degli sconti”. “Il risultato ci soddisfa ma continueremo a vigilare – conclude Forgione -. Questa è la funzione che noi sindaci delle piccole isole stiamo svolgendo in questo momento e che continueremo a svolgere”.