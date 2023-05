Trionfo dei licei di Canicattì ai giochi di matematica

Una grande notizia ed un importante traguardo per i Licei di Canicattì:undici studenti dei Licei Foscolo di Canicattì sono in finale a Milano per i Giochi Internazionali della Matematica della Bocconi, e soddisfazione ancora più grande, si sono collocati nelle prime posizioni, sfidando studenti coetanei delle scuole superiori della provincia di Agrigento e di Caltanissetta.

Quando in una gara internazionale di matematica partecipano tanti studenti dei Licei Ugo Foscolo di Canicattì, ben 41,ci si sente orgogliosi e motivati, la scuola tutta si sente coinvolta e ne riceve stimoli nuovi per fare sempre meglio. Ma quando arriva la notizia che ben 11 dei nostri studenti si sono qualificati e piazzati nelle prime posizioni della classifica la gioia diventa grande, si vede nei volti degli studenti e dei loro professori la soddisfazione, si respira nelle aule e nei corridoi della scuola un’aria di festa e di compiacimento. Sabato 18 marzo si sono svolte in tutta Italia (e non solo) le Semifinali in presenza dei Campionati internazionali Giochi Matematici della Bocconi. Le scuole secondarie della provincia di Caltanissetta e Agrigento si sono incontrate a Gela presso la sede della scuola E.Romagnoli per svolgere le semi finali. Undici studenti dei Licei di Canicattì, accompagnati dai professori di matematica Maria Antonietta Lodato, Gaspare Alessi e Vincenzo Scattareggia,hanno superato brillantemente la prova sfidando studenti di tutta la provincia di Caltanissetta e della provincia di Agrigento e si sono qualificati nelle prime posizioni per la finale che si terrà a Milano il 13 maggio presso la sede dell’Università Bocconi. A loro e alle loro famiglie vanno le nostre più sincere congratulazioni.Questi i nomi dei brillanti ragazzi: nella categoria L2( studenti di 5 anno)

✅Gallo Christopher della 5 E scientifico 1°🥇 classificato della categoria

✅Parla Davide Alfonso 5A scientifico 2°🥈classificato della categoria

✅Genova Salvatore Pio 5 E scientifico 3°🥉classificato.

✅Cutaia Salvatore 5 E scientifico 4°🏆 classificato.

Nella categoria L1 (studenti di 2-3-4 anno)

✅Nuara Flavia Rosaria 4C Scientifico1°🥇classificato

✅Giglia Flavio 3A Scientifico 2°🥈classificato

✅Sacco Gianluca 2D Scientifico 3°🥉classificato

✅Mantione Giuseppe Pio 4D Scientifico 🏆

✅Spatazza Tania 2C Classico🏆

✅Carlisi Antonio 3A Scientifico 🏆

Nella categoria C2 (studenti di 1 anno)

✅Barone Angelo Gabriele 1D scientifico 🏆

A tutti auguriamo che la vita possa riservare ancora soddisfazioni e …ad maiora semper!

prof.ssa Maria Bosco

https://giochimatematici.unibocconi.it/