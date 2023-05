Carnevale Estivo a Canicattì: si va verso il sold out di Hotel e B&B

Fervono i preparativi per il carnevale estivo che si terrà Venerdì, Sabato e Domenica 19, 20 e 21 Maggio.

Si comincia a respirare aria di festa a Canicattì che si appresta ad accogliere migliaia di turisti da tutto il territorio regionale, incuriositi da questa prima edizione del carnevale estivo canicattinese.

Tante le attrazioni previste in città:

– carri allegorici (tra cui il primo classificato a Viareggio)

– più di 40 maschere di Mister Bianco

– animazione di vario genere

– dj set fino alle 5 del mattino

Sabato 20 Maggio saranno ospiti anche gli artisti BORO BORO e SHAKALAB che si esibiranno in piazza Dante dalla mezzanotte in poi, per poi terminare la serata con Dj Set. (unico evento a pagamento)

I commercianti di zona si preparano al meglio e, nel frattempo, si registra un boom di prenotazioni in Hotel e B&B della città.