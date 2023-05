Lampedusa, al via campagna di sterilizzazione e microcippatura

A Lampedusa da mercoledì 17 maggio a sabato 20 maggio saranno presenti presso i locali della forestale di via Madonna i veterinari dell’Asp di Palermo per la campagna di sterilizzazione e microcippatura.

Le sterilizzazioni sono rivolte alle colonie feline ed ai cani vaganti.

La microchippatura gratuita invece è rivolta ai cani di proprietà (si ricorda che l’iscrizione all’anagrafe canina è OBBLIGATORIA per tutti i detentori ) Per le colonie feline da segnalare ci si può rivolgere alla polizia municipale.

Inoltre da oggi lunedì 15 e domani martedì 16 si terrà il corso di formazione per il contrasto al randagismo a cura del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Palermo in collaborazione con il Comune di Lampedusa e Linosa. Il corso è rivolto ai volontari iscritti all’albo comunale.Chi volesse far richiesta di iscrizione potrà rivolgersi alla polizia municipale.

Il programma prevede inoltre incontri con gli studenti di Lampedusa.