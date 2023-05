Canicattì, vuole prelevare ma dalla carta sono spariti i soldi

Si reca allo sportello della Posta per effettuare un prelievo ma si accorge di non avere quasi più soldi sul conto. È la spiacevole disavventura capitata ad una sessantacinquenne di Canicattì. L’uomo, incredulo, ha verificato la lista dei movimenti del conto e ha notato come, in un unico giorno, qualcuno avesse prelevato quasi 600 euro.

In meno di ventiquattro ore spariti, in singole operazioni, prima 200 euro, poi venti euro, poi dieci euro, poi settanta euro e – ancora – cinquanta, quaranta e altri duecento euro. L’uomo non ha potuto fare altro che recarsi al locale commissariato e denunciare l’accaduto. Al via le indagini della polizia per risalire all’autore della frode anche con l’ausilio delle immagini di sorveglianza dell’ufficio postale.