Canicattì, bruciata abitazione occupata abusivamente: indagini in corso

Fuoco a Canicattì. L’abitazione di proprietà di una donna, ma di fatto occupata abusivamente da un quarantacinquenne, è stata incendiata nella notte tra sabato e domenica in via Antonio Di Gioia. Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo.

Ignoti, probabilmente sapendo di non trovare nessuno all’interno, hanno innescato l’incendio. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto arredi e infissi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del locale commissariato. Al via le indagini per risalire agli autori.

Al momento non è esclusa alcuna pista: dall’avvertimento mirato al furto andato a male. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.