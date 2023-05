Il tennista toscosiculo Francesco”ciccio” Pedani si aggiudica il torneo città di Sommatino

L’esperto tennista toscosiculo Francesco “Ciccio” Pedani si aggiudica il Torneo Città di Sommatino. Al cospetto di un numeroso pubblico attento e competente, il “Maestro Pedani” ha avuto la meglio sul beniamino di casa, Matteo Romano. 6/1 7/6 il punteggio finale. Primo set senza storia, grazie ai potenti e precisi turni di battuta che hanno costretto il romano a difendersi senza poter porre opposizione. Secondo set molto più equilibrato, dove il romano ha sciorinato un buon tennis, arrivando al tie-break ma perdendolo per 7/3. Sempre bello assistere ad incontri del genere, ricchi di bei colpi e con un livello altissimo. A fine partita, il Pedani dichiara: “Sono molto felice per la vittoria di oggi, visto che in tribuna era presente parte della mia famiglia e molti amici che mi hanno sostenuto per tutto l’incontro, soprattutto quando alcune chiamate poco convincenti da parte dell’arbitro avrebbero potuto condizionarmi. Mi congratulo con Matteo per la sua prestazione ed un ringraziamento al mio staff e non per ultimo al mio mental coach che ha sempre creduto nel mio lavoro.”