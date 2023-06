Gara affidamento gestione teatro sociale Canicattì

Manifestazione di interesse per la partecipazione a gara con procedura ristretta ai sensi dell’ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per concessione servizio di gestione del Teatro Sociale. – Termine di ricevimento della manifestazione di interesse: entro le ore 12.00 del 26.06.2023.

Informiamo che il Comune di Canicattì ha avviato le procedure per la gara con procedura ristretta valida per la concessione del servizio di gestione del Teatro Sociale.

Modalità di consegna o trasmissione della manifestazione di interesse:

Consegna in busta chiusa indirizzata a Comune di Canicattì – Corso Umberto I – Direzione IV – Servizi alla Città – Area Socio-Culturale riportante la dicitura “manifestazione di interesse per la concessione del servizio di gestione del Teatro Sociale”. La busta, a pena di esclusione, deve contenere

– Modello di manifestazione d’interesse sottoscritto dal legale rappresentante (allegato 1 dell’avviso);

– fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità;

– Attestazione di avvenuto sopralluogo (allegato 2 dell’avviso);

– Dichiarazione di presa visione integrale del capitolato d’oneri (allegato 3 dell’avviso);

– Certificato camerale (in caso di soggetto commerciale);

– Copia dell’atto Costitutivo e dello Statuto in caso di soggetto del terzo settore no-profit;

– Autocertificazione antimafia (allegato 4 dell’avviso);

– Dichiarazione di consenso informato (allegato 5 dell’avviso).

Invio tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

Chiarimenti:

I soggetti che intendono partecipare possono ottenere chiarimenti con quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo mail: r.marcheseragona@comune.canicatti.ag.it.

Tali chiarimenti devono essere richiesti entro e non oltre il 19.06.2023.

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti nei termini prescritti verranno forniti entro gg.2 lavorativi dalla ricezione.

Per saperne di più e per la modulistica consultare la sezione dedicata sul sito istituzionale al link:

http://www.comune.canicatti.ag.it/…/L/IT/IDPagina/5701