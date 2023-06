Pro Loco di Canicattì: anniversario della morte di Monsignor Ficarra

Domenica 4 giugno la Pro Loco di Canicattì in occasione dell’anniversario della morte di Monsignor Ficarra avvenuta il 1 giugno 1959 organizza la rievocazione storica dei suoi solenni funerali celebrati presso la Chiesa Madre di Canicattì .

Il programma prevede il raduno presso la Chiesa di San Biagio alle ore 9:00 , passeggiata pedonale presso la Casa Natale di Monsignor Ficarra sita in Via Vespucci , alle ore 10:30 SS. Messa presso la Chiesa Madre al termine della celebrazione religiosa avrà luogo la rievocazione storico culturale e sociologica.

L’iniziativa di domenica, dichiara Giancarlo Granata, rientra in un ben più ampio cartellone che abbiamo chiamato “ Gli itinerari della Memoria “…..la rievocazione della morte di Monsignor Ficarra rappresenta la seconda tappa di questo programma che mira ad affermare l’identità e la storia gloriosa della nostra Canicattì .

Ringraziamo conclude Giancarlo Granata le diverse associazioni che hanno aderito al nostro invito, siamo convinti infatti che vi è una parte significativa della nostra città fatta di movimenti, associazioni, liberi cittadini che ama come Noi Canicattì e che vuole scoprirla , valorizzarla e promuoverla.

