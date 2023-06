Canicattì, scontro tra due auto: un ferito grave

Incidente lungo la Ss112 in direzione Canicattì all’altezza del centro smistamento pacchi Amazon.

Due auto le coinvolte e un ferito, in grave condizioni, trasferito in codice rosso con l’elisoccorso presso l’ospedale di Caltanissetta.

Si tratta di un ragazzo 30enne di Racalmuto che era a bordo della sua pegeout 308, che si è scontrato in fase di sorpasso con una Tiguan; il conducente di quest’ultima auto è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia del commissariato locale per i rilievi del sinistro stradale.