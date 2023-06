Kiwanis Parnaso Canicattì, norme di primo soccorso a scuola al Circolo Didattico Don Bosco

Il 6 giugno una delegazione del KC Parnaso si è recata presso il Circolo Didattico Don Bosco di Canicattì per distribuire agli alunni un opuscolo contenente norme di primo soccorso.

L’opuscolo, realizzato dal KC Cirò Marina Apollo Aleo, club della Divisione 12 Calabria Magna Grecia, con presidente Nicodemo Mingrone, suggerisce, in modo chiaro e accompagnato da eloquenti e piacevoli immagini, semplici nozioni di primo soccorso, che anche i piccoli possono fornire. Inoltre si prefigge di sviluppare nei bambini il senso civico e di solidarietà verso le persone in difficoltà e in pericolo.

Accolti calorosamente dalla Dirigente, Dott.ssa Giuseppina Cartella, sempre vicina alle attività proposte dal Kiwanis, la presidente del club Rosalba Fiduccia e il Segretario Ignazio Ingrassia hanno puntualizzato che l’iniziativa si colloca nell’ambito del più ampio Progetto Sicurezza e Prevenzione nelle scuole, che il club conta di continuare nel prossimo mese di settembre.