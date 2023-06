Accusati di violenza su una bimba di 10 anni, assolti dopo 16 anni

I giudici della seconda sezione del Tribunale di Palermo presieduti da Roberto Murgia ha assolto due uomini dall’accusa i violenza sessuale su una bambina di dieci anni.

Sotto processo c’erano il fratellastro e un amico di famiglia della piccola che sarebbe stata minacciata e violentata. Dopo 16 anni è arrivata l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

I due uomini si sono sempre dichiarati innocenti e difesi dagli avvocati Luciano Maria Sarpi e Francesco Paolo Martorana sono riusciti a dimostrare che non c’era nulla di vero nel racconto della bimba, il frutto di suggestioni. Non era la prima denuncia e non sarebbe stata neppure l’ultima: negli anni ha accusato altre persone, alcune delle quali sono state pure condannate.

Altre, però, sono state assolte. I legali hanno che uno dei due uomini non aveva alcun legame con la ragazzina ed era quindi impossibile che l’avesse seguita in auto dove si sarebbe consumata l’abuso.

E poi in quel periodo stava lavorando in Liguria. E’ stato anche sconfessato il racconto sia logisticamente che temporalmente. Alla fine anche il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione.