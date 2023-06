Canicattì, lavori alla rete ferroviaria: dall’11 giugno ecco come cambia la circolazione

Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) aperti fra giugno e settembre su alcune linee della Sicilia per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, che prevedono in alcune tratte anche attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), progetto finanziato nell’ambito del PNRR, riguardante il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario.

Le programmate attività di manutenzione dell’infrastruttura, prima fase di una serie di interventi di un articolato piano di potenziamento della rete ferroviaria siciliana, invece prevedono interventi di demolizione e ricostruzione del rilevato ferroviario in sette diversi tratti, per circa 2 chilometri complessivi, il risanamento della massicciata per circa 15 chilometri, il rinnovo degli scambi, degli impianti di segnalamento e di trazione elettrica nella stazione di Agrigento Centrale, oltre a vari interventi di consolidamento in gallerie e ad altre opere d’arte

Gli interventi interesseranno alcune tratte delle linee Caltanissetta Xirbi-Canicattì- Agrigento, Canicattì-Siracusa, Palermo-Agrigento e Catania-Gela, e comporteranno una rimodulazione dell’offerta commerciale e un servizio di bus sostitutivi.

Di seguito il dettaglio degli interventi:

linea Caltanissetta Xirbi-Canicattì–Agrigento, circolazione ferroviaria interrotta tra Caltanissetta Centrale e Aragona Caldare dall’11 giugno all’11 settembre per interventi di manutenzione straordinaria e per interventi di manutenzione straordinaria e attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS

linea Canicattì-Siracusa,circolazione interrotta fra Canicattì e Gela dall’11 giugno all’11 settembre per interventi di manutenzione straordinaria

linea Palermo-Agrigento,circolazione interrotta fra Lercara Diramazione e Agrigento Centrale, dall’11 giugno al 10 settembre, per interventi di manutenzione straordinaria e attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS.

linea Catania-Gela,per lavori di Anas interferenti con la circolazione ferroviaria e per interventi di potenziamento nella stazione di Scordia, con le seguenti modalità: dall’11 giugno al 17 settembre fra Grammichele e Caltagirone, dal 16 al 19 giugno fra Lentini Diramazione e Grammichele.

I lavori creano le condizioni per innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità delle linee ma potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione dei treni. Sono stati pertanto individuati periodi tali da minimizzare per quanto possibile l’impatto sui viaggiatori.

I dettagli sono consultabili nelle stazioni e sul sito web di Trenitalia.