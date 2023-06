Grotte, tentò rapina in un bar: arrestato 42enne

I carabinieri della stazione di Racalmuto, in esecuzione di un decreto emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Agrigento, hanno arrestato un uomo 42 anni. Sospesa la misura dell’affidamento in prova. L’uomo, che deve scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per tentata rapina e porto illegale di armi da sparo, è stato condotto nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

La vicenda risale all’aprile 2018. Il 42enne venne arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di un tentativo di rapina in un bar nel centro di Grotte. L’uomo si presentò al cassiere dell’attività commerciale con una pistola per farsi consegnare l’incasso. In una successiva perquisizione fu ritrovata la Beretta calibro 9 con matricola abrasa e un colpo in canna.