Guaritore spopola a Modica, appello del vescovo di Noto “non fidatevi”

Nella diocesi di Noto sta crescendo tra i fedeli la popolarità di un guaritore indiano che organizza incontri. Uno dei suoi quartier generale è Modica ma la sua fama ha attirato l’attenzione del vescovo di Noto, Salvatore Rumeo, che ha avviato degli accertamenti sul conto di quest’uomo.

Il guaritore indiano

“Ho appreso che va crescendo un curioso interesse attorno alla figura di un sedicente guaritore carismatico di origine indiana” spiega il vescovo di Noto.

“Notizie poco rassicuranti” dice vescovo

Le notizie sul suo conto “non sono rassicuranti – si legge in una nota della diocesi di Noto -poiché attestano che al suddetto sacerdote è stato fatto divieto di svolgere il suo ministero per grave turbamento spirituale e disorientamento dei fedeli”.

L’uomo “non ha mai chiesto ed ottenuto, come imposto dalle norme canoniche, alcuna licenza per l’esercizio ministeriale nella nostra diocesi”, per cui il vescovo di Noto, Salvatore Rumeo esorta a “non intrattenere con il suddetto sacerdote alcun tipo di rapporto spirituale, a non frequentare incontri o riunioni promosse da lui stesso, ed a non invitare altre persone a partecipare a suddetti incontri e riunioni”