Lillo Ciotta Responsabile Nazionale Festival ed Eventi UILT

Altro incarico importante per il siciliano Calogero Valerio Ciotta, detto Lillo.

Oltre alla carica di presidente regionale della UILT Sicilia APS, a consigliere nazionale e componente del comitato esecutivo della UILT nazionale APS, è stato assegnata a Lillo Ciotta anche la carica di responsabile nazionale degli eventi e dei festival UILT.

Lillo Ciotta – Ringrazio il presidente nazionale Paolo Ascagni, il segretario nazionale Domenico Santini e tutti i colleghi componenti il comitato esecutivo per questa ulteriore attestazione di stima e di fiducia. L’incarico che mi è stato assegnato mi inorgoglisce e mi stimola ad impegnarmi ancora di più in favore della promozione del teatro e dei territori che ne ospitano gli eventi correlati. L’impegno solenne, insieme al mio collega sardo Marcello Palimodde, è quello di porre il teatro e i teatranti al centro del panorama artistico nazionale, non solo nell’organizzare eventi artistici, formativi e informativi legati al mondo del teatro ma anche e soprattutto nel facilitare la partecipazione degli artisti affinchè le loro performance possano essere valorizzate e pubblicizzate nel migliore dei modi.

Per raggiungere gli obiettivi contenuti nel programma quadriennale del presidente Ascagni, coinvolgeremo le realtà regionali UILT, il Centro Studi, i colleghi responsabili dei vari progetti già attivi in seno alla nostra Unione, “Teatro Sperimentale e di Ricerca”, “Teatro Terapeutico”,” Progetto Donne”, “Teatro Educativo e Sociale”, “Progetto Giovani”, “Progetto Scena”, “Uilt International”, etc.

Collaboreremo in partenariato con enti pubblici e aziende private per poter insieme dare più visibilità al territorio e quanto può offrire alla gente, con l’obiettivo principale di portare crescita culturale ed economica alla comunità.