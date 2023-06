Mostra fotografica Estrazioni Siciliane a Licata

Una nuova mostra per il fotografo siciliano Giuseppe Calascibetta che presenterà Estrazioni Siciliane nella città di Licata presso l’auditorium Rosa Balistreri nel Chiostro Santa’Angelo. La mostra organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Licata che avrà inizio il 17 giugno 2023.

“Questa mostra- spiega Calascibetta- nasce dalla volontà di raccontare la periferia della Sicilia che comprende tutti quei comuni lontani dai grandi nodi commerciali e delle grandi rete autostradali che di fatto vengono isolati dal turismo siciliano che si ammassa nelle grandi città costiere. Ecco perché ho voluto raccontare questi comuni che conservano tracce architettoniche del passato ma che non vengo valorizzate a livello turistico; usando come linguaggio artistico le proiezioni della luce sulle grandi opere architettoniche che creano ombre e contrasti tali da creare a sua volte nuove forme geometriche. Una mostra che ho presentato nel 2022 a Torino per raccontare una Sicilia inedita rispetto all’innumerevoli immagini che compaiono sui motori di ricerca di internet. Questa mostra di paesaggi urbani è collegata alla mostra Lurtiani che ho presentato nei giorni scorsi a Caltanissetta, incentrata sul capitale umano. Penso che il paesaggio e il capitale umano sono due risorse che molte spesso vengono sotto valutate; che potrebbero costruire un vantaggio competitivo non indifferente per la nostra isola”.

Il fotografo Giuseppe Calascibetta, laureato in Economia Aziendale, ha sempre sfruttato il suo background economico unitamente al suo Know how fotografico per raccontare tematiche sociali ed economiche come l’immigrazione, il Covid e per ultimo il marketing territoriale. La mostra fotografica Estrazioni Siciliane ha ottenuto l’analisi critica di Claudio Tizzani presidente della Società Fotografica Subalpina (SFB) di Torino, prima associazione fotografica nata in Italia nel 1890. All’interno della mostra saranno presenti due opere selezionate una da Letizia Battaglia ed esposta al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo; una seconda dal critico Attilio Lauria per il catalogo Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche): Cartoline delle Rovine presentato sempre a Palermo nel 2022. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 fino al 25 giugno 2023.