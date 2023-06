Canicattì, bruciata finestra di una abitazione: indagini in corso

Fiamme alla porta-finestra dell’abitazione di un venditore ambulante di 83 anni di Canicattì. Il rogo è avvenuto in via Ugo Foscolo. Non c’è alcun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio. Al momento dell’attentato non c’era nessuno in casa. Sono stati alcuni residenti della zona ad accorgersi della colonna di fumo e chiamare i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno domato le fiamme. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento in seguito ad incendio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della locale Compagnia. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere che insistono nella zona.