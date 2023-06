Minaccia a aggredisce compagna incinta, arrestato 19enne

I carabinieri della stazione di Rosolini, nel Siracusano, hanno arrestato un 19enne per maltrammenti in famiglia e violenza privata ai danni della convivente. Nei mesi scorsi, infatti, la vittima si era rivolta ai carabinieri di Rosolini per denunciare numerose aggressioni, minacce e violenze subite da parte del compagno, anche quando era incinta.

Sono state avviate indagini, secondo le quali la donna era stata anche minacciata di morte dal compagno qualora avesse deciso di lasciare la casa famigliare. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per l’indagato, il braccialetto elettronico e il divieto assoluto di contattare, con qualsiasi mezzo, la persona offesa.