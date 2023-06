Perse nelle campagne per raggiungere Casteltermini, due donne soccorse dai Carabinieri

“Ringrazio di cuore per il soccorso i Carabinieri,di una professionalità, umanità unica in quel momento drammatico per noi. Ero con una mia amica, venuti dal Friuli per la Sagra del Tataratà, eravamo in macchina, perse nelle zone sconosciute e tanto distanti da Casteltermini. Grazie… siete degli angeli in divisa… ai 3 Carabinieri che ci hanno soccorso.” Queste le parole giunte alla Compagnia Carabinieri di Cammarata da una sfortunata donna friulana che, in compagnia di una sua amica conterranea, nel tentativo di recarsi a Casteltermini per partecipare alla nota Sagra del Tataratà, si sono smarrite per le campagne rischiando grosso, finendo, con l’auto in cui viaggiavano, in bilico sul bordo di una strada sterrata, fallendo ogni tentativo di rimettersi in carreggiata.

Il 26 maggio scorso, erano da poco trascorse le undici di notte, giunse una richiesta telefonica d’aiuto alla Centrale Operativa dei Carabinieri, nella quale si apprendeva che due persone, a bordo della propria autovettura, si erano perse per le campagne di Casteltermini e che il veicolo non riusciva a riprendere la marcia perché rimasto incagliato in una scarpata, a bordo strada.Veniva, dunque, immediatamente allertata una pattuglia del Comando Stazione dei Carabinieri di Casteltermini che, dopo aver effettuato diverse ricerche, riusciva, intorno alla mezzanotte, a rintracciare le due donne visibilmente impaurite e prese dal panico, vista l’ora e la situazione di pericolo.

I militari, dopo aver richiesto l’intervento in loco dei Vigili del Fuoco e di personale medico del 118, riuscivano a rassicurare le malcapitate, in quel momento in preda ad una crisi di panico, e, con l’intervento dei Vigili del Fuoco, a mettere in sicurezza il veicolo.I sanitari, dopo aver visitato le donne, disponevano il trasporto di una in ospedale, per ulteriori controlli.

L’Arma dei Carabinieri, da 209 anni vicina alla gente, continua a garantire un contributo di fondamentale valenza alla sicurezza dei cittadini.