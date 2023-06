Scoperta truffa del distributore di bevande, il sofisticato raggiro

Con un sofisticato marchingegno ha messo a segno un’ingegnosa truffa ai danni dello stesso distributore di bevande per lungo tempo. Sino a che non ci è accorti dei notevoli ammanchi di prodotti e anche di soldi dalla cassa interna alla macchinetta. La polizia di Stato ha denunciato una 19enne di Adrano per truffa aggravata. Ad essere presa di mira una ditta di distribuzione automatica di confezioni di bevande aperta 24 ore su 24. Il sistema digitale interno subiva le interferenze di un dispositivo che emetteva onde radio e faceva andare in tilt il distributore. In pratica con questo sistema la macchinetta segnava più soldi di quanti ne erano stati introdotti. Quindi erogava più prodotti e nel contempo elargiva anche il resto in misura maggiorata.

Il sistema utilizzato

La ragazza, secondo quanto accertato dagli agenti, aveva escogitato un abile sistema per mettere a segno la truffa al distributore di bevande. In particolare introduceva una banconota da 10 euro nell’apposita feritoia del distributore. Non appena l’apparecchio acquisiva la banconota e il visualizzatore della macchinetta indicava il credito entrava in azione un dispositivo elettronico a onde radio. In pratica si trattava di un “disturbatore di frequenze” che riusciva a far raddoppiare il credito portandolo a 20 euro. Quindi, procedeva a selezionare il prodotto desiderato e a ritirarlo. Inoltre, oltre al prodotto selezionato, ritirava anche il resto che era relativo all’importo fraudolentemente artefatto. E quindi non solo si impossessava dei prodotti ma otteneva anche un resto di 20 euro.

Sistema usato nel tempo

Questa procedura, ripetuta nel tempo, ha permesso all’indagata di realizzare degli elevati profitti. Causando a sua volta un notevole danno per l’azienda proprietaria del distributore. La giovane veniva riconosciuta attraverso i sistemi di videosorveglianza installati a presidio della macchinetta. Dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere, infatti, gli agenti della polizia scientifica hanno accertato tutte le operazioni organizzate dalla donna con questo metodo.