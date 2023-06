Presentato ad Agrigento dal presidente Calogero Brunetto il primo Bollettino della Società Agrigentina di Storia Patria

In un clima straordinario di grande condivisione, giorno 9 Giugno 2023 è stato presentato il primo numero del Bollettino edito dalla Società Agrigentina di Storia Patria, evento che si è svolto nella Sala Fazello del Museo Archeologico Regionale di Agrigento. Numeroso è stato l’uditorio di Soci, Amici e Simpatizzanti che con interesse e molta attenzione hanno visto il succedersi dei relatori. Ha coordinato la serata il presidente della Società Agrigentina di Storia Patria prof. Calogero Brunetto che ha introdotto la presentazione con i saluti istituzionali, esplicando il valore della pubblicazione editoriale del Bollettino. Significativi sono stati gli interventi dei relatori, in primis quello della dott.ssa Rossana Florio sul ruolo della ricerca d’archivio, poi a seguire quello del presidente dell’ECUA on. Antonino Mangiacavallo che ha avuto parole gratificanti, di sostegno e di elogio per il Bollettino, e ancora del Questore di Agrigento dott. Emanuele RICIFARI che ha elogiato la Città di Agrigento ma anche l’uscita del Bollettino. Magistrale, e non poteva essere altrimenti, l’intervento del prof. Marcello Saija che sinteticamente ha messo in risalto la qualità e i contenuti del Bollettino, soffermandosi sui Fasci Siciliani. Coinvolgente è stato l’intervento musicologico della socia Rita Capodicasa che con competenza ha illustrato la figura del maestro Michele Lizzi, deliziando poi al pianoforte i presenti con due rapsodie quasi inedite del Maestro agrigentino. Ma ciò che ha emozionato il pubblico nella Sala Fazello è stata la commemorazione ufficiale della figura di Pietro Griffo a cura del dirigente dott. Giuseppe Avenia del Museo Archeologico Regionale di Agrigento “Pietro Griffo” per la consegna omaggio da parte del presidente della Società Agrigentina di Storia Patria prof. Calogero Brunetto di un ritratto di Pietro Griffo del quale il Museo ne era sprovvisto. Attimi intensi che si sono succeduti, ricordando figure della Storia Patria di Agrigento (don Biagio Alessi, Ubaldo Riccobono e Gerlando Casesa) che sono stati ricordati con brevi biografie lette dai soci Ada Monreale e Valerio Lillo Ciotta. Una breve testimonianza è stata data dall’avv. Giandomenico Vivacqua sulla figura del padre, preside Giovanni Vivacqua socio fondatore del 1965. Sono seguite brevi relazioni dei contributi di Carmelo Antinoro , Salvatore Fucà, Salvatore Cardinale (vicepresidente SASP) e Francesca Patti. Ciliegina finale: un video messaggio di augurio dell’artista Gianfranco Jannuzzo che da sempre è stato vicino alla Istituzione della Società Agrigentina di Storia Patria. Sono trascorsi molti decenni – ha esordito il presidente Brunetto – un tempo veramente lungo, senza aver ereditato l’organo ufficiale della Storia Patria che è il Bollettino o L’Archivio delle Società come si chiama altrove, ovvero una rassegna di storia, lettere, arte e società, che raccoglie le attività culturali promosse e i contributi inediti di ricerca storica indirizzate a valorizzare figure, avvenimenti e fatti storici dell’ambito provinciale. Ecco perché ho auspicato fortemente la pubblicazione del Bollettino, anche con il consenso del Consiglio Direttivo, per colmare una lacuna, visto le attività svolte dal nuovo corso, dal 2008 in poi che ci ha visto protagonisti di oltre 100 eventi culturali con patrocini e prefazioni di libri dedicati alla storia di Agrigento e al suo territorio. Sono orgoglioso del risultato, anche in visione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, un Bollettino di 225 pagine in bianco e nero e colore con ben 14 contributi storici di autori diversi sulle varie tematiche che investono tutta la provincia in lungo e in largo, di cui 7 dedicate a figure di rilievo di Agrigento e provincia, altre a movimenti storici come i Fasci dei lavoratori. Questi gli autori dei contributi storici: Calogero Brunetto, Attilio Dalli Cardillo, Rita Capodicasa, Gaetano Allotta, Luigi Granata, Domenico Macaluso e Raimondo Lentini, Carmelo Antinoro, Gioacchino Mistretta, Francesca Patti, Salvatore Cardinale, Salvatore Fucà e Antonio Palermo”.

Tra i commenti, quello del prof. Pietro Conte: “L’effettivo impegno che l’Associazione persegue è promuovere iniziative ed eventi di rilievo nel territorio atti a contribuire alla valorizzazione della nostra identità culturale attraverso molteplici studi riguardanti la storia, l’arte e gli uomini che hanno lasciato una forte risonanza del loro operato e un segno tangibile di sé. Lodevole è il lavoro racchiuso in questa prima stampa, ricca e articolata. Un grazie al presidente Dott. Calogero Brunetto e a tutti i ricercatori che, con il loro amore per la conoscenza, hanno reso possibile l’interessantissima pubblicazione”.