Canicattì, entra in casa di pensionato e gli ruba il cellulare: denunciata

Riesce ad entrare con una banale scusa in casa di un pensionato settantenne e gli ruba il cellulare. I poliziotti del commissariato di Canicattì, al termine di un’attività investigativa, hanno denunciato per furto una ventiduenne del posto. Decisiva anche la collaborazione della persona offesa che ha riconosciuto in foto la ladra.

La ragazza, presentatasi alla porta di casa del pensionato, ha utilizzato la scusa di essere in cerca di lavoro come donna delle pulizie chiedendo un anticipo di cinque euro. In una frazione di secondo è riuscita a rubare il cellulare dell’uomo e nasconderlo sotto il giubbotto prima di fuggire.